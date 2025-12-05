RAMS Başakşehir FK, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı
Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenman sonrası taktikselliği artırdı. Maç yarın saat 20.00'de oynanacak.
RAMS Başakşehir FK, Süper Lig'in 15'inci haftasında Fenerbahçe ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.
5'e 2 pas çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmasıyla sona erdi.
Turuncu-lacivertliler yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor