Fenerbahçe, RAMS Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti

FENERBAHÇE, Süper Lig'in 32'nci haftasında sahasında ağırladığı RAMS Başakşehir FK'yı 3-1 mağlup etti. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 70 puana ulaşırken, RAMS Başakşehir FK ise 51 puanda kaldı.

Süper Lig'in 32'nci haftasında Fenerbahçe ile RAMS Başakşehir FK karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Oğuzhan Aksu düdük çaldı. Oğuzhan Aksu'nun yardımcılıklarını ise Anıl Usta ve Gökhan Barcın üstlendi.

Ev sahibi Fenerbahçe mücadeleye "Mert Günok, Semedo, Çağlar Söyüncü, Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Kante, Fred, Musaba, Kerem Aktürkoğlu, Talisca" ilk 11'iyle çıktı.

Konuk RAMS Başakşehir FK ise "Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Opoku, Kazımcan Karataş, Kemen, Umut Güneş, Yusuf Sarı, Shomurodov, Harit, Bertuğ Yıldırım" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

9'uncu dakikada İsmail Yüksek'in pasıyla sağ kanatta buluşan Musaba'nın çaprazdan ceza sahasına girdikten sonra çektiği şutta top yandan auta gitti. 14'üncü dakikada Çağlar Söyüncü'nün ceza sahası yayına doğru çevirdiği topa İsmail Yüksek vurdu. Bu şutta kaleci Muhammed Şengezer gole izin vermedi. 25'inci dakikada sağ taraftan ceza sahasına giren Musaba'nın içeriye çevirdiği top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Seken topla buluşan Talisca'nın boş kaleye kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. Fenerbahçe, 28'inci dakikada öne geçti. Ceza sahası içi sol taraftaki Oosterwolde'nin son çizgiye yakın noktadan kale önüne çevirdiği topa Musaba vurdu ancak top kaleci Muhammed Şengezer'den sekti. Seken topla buluşan Talisca'nın şutunda savunmaya da çarpan top filelere gitti: 1-0. 36'ncı dakikada RAMS Başakşehir FK eşitliği yakaladı. Kazımcan Karataş'tan pası aldıktan sonra sol çaprazdan ceza sahasına giren Harit'in şutunda Oosterwolde'den seken top ağlarla buluştu: 1-1. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.

Fenerbahçe, 57'nci dakikada tekrar öne geçti. İsmail Yüksek'in pasıyla buluşan Fred, tek dokunuşla Talisca'ya aktardı. Talisca'nın ceza sahası yayı içinden sol köşeye şutunda top ağlara gitti: 2-1. 64'üncü dakikada sağ kanattaki Yusuf'un ceza sahasına yaptığı ortaya Selke kafayla vurdu. Bu pozisyonda top kaleci Mert Günok'ta kaldı. 68'inci dakikada Talisca'nın ceza sahası çizgisinin hemen içinden sert şutunda kaleci Muhammed Şengezer topu kornere çeldi. 72'nci dakikada Talisca kendisinin ve takımının 3'üncü golünü attı. Talisca, Fred'in pasıyla ceza sahası yayının içinde buluştu. Topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunu yapan Talisca, meşin yuvarlağı yine sol köşeden ağlara gönderdi: 3-1. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

FENERBAHÇE, ZEKİ MURAT GÖLE YÖNETİMİNDE SAHAYA ÇIKTI

Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde teknik direktör Domenico Tedesco ile yollar ayrılmıştı. Sarı-lacivertli ekibin RAMS Başakşehir FK'yı konuk ettiği maçta kulübede yardımcı antrenör Zeki Murat Göle görev yaptı.

EDSON ALVAREZ'E TEPKİ

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Edson Alvarez yaklaşık 3 ay sonra forma giydi. 90'ıncı dakikada oyuna dahil olan oyuncunun ayağına her top geldiğinde taraftarlar, ıslıklayarak tepki gösterdi.

SARI-LACİVERTLİLER ÖZEL TİŞÖRTLERLE ISINDI

Fenerbahçeli futbolcular, maç öncesi ısınmaya kulübün kuruluş yılının 119'uncu yılı ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kulübü ziyaretinin 108'inci yılı sebebiyle 3 Mayıs'a özel olarak hazırlanan tişörtlerle çıktı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Sarı-lacivertli ekibin, RAMS Başakşehir FK'yı konuk ettiği maçta tribünlerin büyük bölümü boş kaldı. Mücadeleyi yaklaşık 15 bin taraftar, stadyumdan takip etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı