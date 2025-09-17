RAMS Başakşehir, Fatih Karagümrük'ü 2-0 Mağlup Etti
RAMS Başakşehir, erteleme maçında Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı. Goller Brnic ve Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine attığı golle geldi.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Yılmaz, Deniz Caner Özaral, Bahtiyar Birinci
Misirli.com.tr Fatih Karagümrük : Grbic, Atakan Çankaya, Muhammed Kadıoğlu, Anıl Yiğit Çınar, Balkovec, Johnson (Dk. 86 Alper Emre Demirol), Berkay Özcan (Dk. 86 Tuğbey Akgün), Tarık Buğra Kalpaklı (Dk. 46 Serginho), Tiago Çukur, Barış Kalaycı (Dk. 46 Camacho), Gray (Dk. 68 Doh)
RAMS Başakşehir : Muhammed Şengezer, Ebosele, Hamza Güreler, Opoku, Operi, Berat Özdemir, Deniz Türüç (Dk. 60 Brnic), Crespo (Dk. 85 Umut Güneş), Kemen (Dk. 74 da Costa), Yusuf Sarı (Dk. 85 Ömer Faruk Beyaz), Shomurodov (Dk. 85 Onur Ergün)
Goller: Dk. 65 Brnic, Dk. 69 Anıl Yiğit Çınar (Kendi kalesine) (RAMS Başakşehir )
Sarı kartlar: Dk. 29 Berkay Özcan, Dk. 48 Tiago Çukur (Misirli.com.tr Fatih Karagümrük ), Dk. 37 Crespo, Dk. 86 da Costa (RAMS Başakşehir )
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasından ertelenen maçta Misirli.com.tr Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti.
53. dakikada Johnson'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası gerisinden bekletmeden vuruşunu yapan Tiago Çukur, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.
65. dakikada RAMS Başakşehir öne geçti. Shomurodov'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Brnic, ceza sahasına girdikten sonra sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşla fileleri sarstı: 0-1.
69. dakikada aradaki fark 2'ye çıktı. Berat Özdemir'in uzun pasında sağ kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı içeriye çevirmek istedi. Altıpas içinde bulunan Anıl Yiğit Çınar, yaptığı ters vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-2.
RAMS Başakşehir, karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.