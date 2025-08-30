RAMS Başakşehir, Eyüpspor ile Karşılaşacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın Eyüpspor'u ağırlayacak. Maç Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19:00'da başlayacak.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u ağırlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Hafta içi UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımına 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan RAMS Başakşehir tüm odak noktasını lige çevirdi.

Ligde iki maçı ertelenen RAM Başakşehir, oynadığı tek müsabakada Kayserispor ile 1-1 berabere kalmıştı.

