RAMS Başakşehir, eski futbolcusu Aleksic'i ağırladı

RAMS Başakşehir, Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Danijel Aleksic'i ağırladı. Başkan Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen Aleksic'e, plaket takdim edildi.

RAMS Başakşehir, Konyaspor'a transfer olan eski futbolcusu Danijel Aleksic'i konuk etti. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen 33 yaşındaki futbolcuya plaket takdim edildi. Konuyla alakalı Başkan Gümüşdağ, kulübün resmi internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Kulübümüzde forma giydiği 5 sezon boyunca hem saha içinde hem saha dışında karakterini ortaya koyarak şampiyonluğumuzda, Avrupa kupalarında ve birçok başarımızda kulübümüze vermiş olduğu emeklerin için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kariyerinde 5 sezon turuncu-lacivertli formayı giyen Sırp futbolcu, Başakşehir ile Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı. - İSTANBUL