RAMS Başakşehir, Deniz Türüç ile yollarını ayırdı

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, deneyimli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulübün yaptığı açıklamada, Türüç'e emekleri için teşekkür edildi.

RAMS Başakşehir, tecrübeli futbolcu Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

32 yaşındaki oyuncu, RAMS Başakşehir'e 2020-2021 sezonunda transfer olmuştu.

