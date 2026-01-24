Haberler

RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında RAMS Başakşehir, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 yenerek üst üste dördüncü kez kazandı.

  • RAMS Başakşehir, Kayserispor'u 3-0 mağlup etti.
  • RAMS Başakşehir, ligde üst üste dördüncü galibiyetini aldı ve puanını 29'a yükseltti.
  • RAMS Başakşehir'in gollerini Davie Selke (35. dakika), Ramazan Civelek (67. dakika) ve Nuno da Costa (86. dakika) attı.

Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı.

3 GOLLÜ SÜKSELİ GALİBİYET

RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (K.K), 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.

ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan RAMS Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

