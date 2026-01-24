RAMS Başakşehir'den Kayseri'de sükseli galibiyet
Trendyol Süper Lig'in 18. hafta maçında Kayserispor ile RAMS Başakşehir karşı karşıya geldi. RHG Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi RAMS Başakşehir, 3-0'lık skorla kazandı.
3 GOLLÜ SÜKSELİ GALİBİYET
RAMS Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 35. dakikada penaltıdan Davie Selke, 67. dakikada Ramazan Civelek (K.K), 86. dakikada Nuno da Costa kaydetti.
ÜST ÜSTE DÖRDÜNCÜ GALİBİYET
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste dördüncü galibiyetini alan RAMS Başakşehir, puanını 29'a yükseltti. Kayserispor ise 15 puanda kalarak ateş hattından kurtulamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında RAMS Başakşehir, sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Kayserispor, lider Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.