RAMS Başakşehir'de Deniz Türüç dönemi resmen bitti

Süper Lig ekiplerinden RAMS Başakşehir, takımın tecrübeli futbolcularından olan Deniz Türüç ile yolların ayrıldığını açıkladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Teşekkürler Deniz Türüç! Turuncu-lacivertli formamız altında başarıyla oynayan Deniz Türüç ile karşılıklı anlaşarak yollarımız ayrılmıştır. Deniz'e kulübümüze vermiş olduğu emekleri için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.