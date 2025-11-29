RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı

Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan RAMS Başakşehir'e iki kötü haber birden geldi.

OPOKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

RAMS Başakşehir'de 55. dakikada sarı kart gören Jerome Opoku da cezalı duruma düştü. Opoku, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev yapamayacak

SELKE KIRMIZI KART GÖRDÜ

Öte yandan golcü oyuncu Davie Selke de 75. dakikada kırmızı kart gördü. Selke de Opoku gibi Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.