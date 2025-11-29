RAMS Başakşehir'de 2 futbolcu Fenerbahçe maçında cezalı
RAMS Başakşehir forması giyen Jerome Opoku, gördüğü sarı kart nedeniyle Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü. Öte yandan kırmızı kart gören Davie Selke de sarı-lacivertliler ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.
- RAMS Başakşehir oyuncusu Jerome Opoku, Kasımpaşa maçında sarı kart gördüğü için Fenerbahçe maçında cezalı durumda.
- RAMS Başakşehir oyuncusu Davie Selke, Kasımpaşa maçında kırmızı kart gördüğü için Fenerbahçe maçında cezalı durumda.
- RAMS Başakşehir ile Fenerbahçe maçı 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
Trendyol Süper Lig'in 14. hafta maçında Kasımpaşa ile karşılaşan RAMS Başakşehir'e iki kötü haber birden geldi.
OPOKU CEZALI DURUMA DÜŞTÜ
RAMS Başakşehir'de 55. dakikada sarı kart gören Jerome Opoku da cezalı duruma düştü. Opoku, gelecek hafta Fenerbahçe ile oynanacak maçta görev yapamayacak
SELKE KIRMIZI KART GÖRDÜ
Öte yandan golcü oyuncu Davie Selke de 75. dakikada kırmızı kart gördü. Selke de Opoku gibi Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek. RAMS Başakşehir, Fenerbahçe ile 6 Aralık Cumartesi günü Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.