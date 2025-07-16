RAMS Başakşehir, Avusturya'da Reichenau'yu 4-1 Mağlup Etti

RAMS Başakşehir, hazırlık maçında Avusturya 3. Lig ekibi Reichenau'yu 4-1 mağlup etti.

Yeni sezon hazırlıklarını 7 Temmuz'dan bu yana Avusturya'nın Tirol eyaletine bağlı Innsbruck bölgesindeki Seefeld köyünde sürdüren turuncu-lacivertliler, ikinci hazırlık maçında Reichenau ile karşı karşıya geldi.

Kematen Spor Merkezi'nde oynanan karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 15. dakikada Deniz Türüç, 33 ile 45. dakikalarda Ömer Faruk Beyaz ve 81. dakikada Hamza Lukovac kaydetti.

İstanbul temsilcisinde yeni transfer Davie Selke, 90. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Reichenau'nun tek golünü ise 54. dakikada Mahmut Bozkurt attı.

Karşılaşmayı yaklaşık 300 taraftar takip etti. Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan ile futbolcular, maçın ardından Türk futbolseverlerle fotoğraf çektirdi.

Turuncu-lacivertli takımın Portekizli futbolcusu Miguel Crespo, bir araya geldiği engelli bir Türk vatandaşına forma hediye etti.

RAMS Başakşehir, yarın Almanya ekibi Fortuna Düsseldorf ile yapacağı üçüncü ve son hazırlık mücadelesinin ardından Avusturya kampını tamamlayacak.

Salzburg kentindeki Hans-Ludwig Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 17.00'de başlayacak.