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RAMS Başakşehir, Andreas Skov Olsen’i transfer etti

RAMS Başakşehir, Andreas Skov Olsen’i transfer etti
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RAMS Başakşehir, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg’tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen’i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, Almanya Bundesliga ekibi Wolfsburg'tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu.

RAMS Başakşehir, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul ekibi, Alman temsilcisi Wolfsburg'tan Danimarkalı kanat oyuncusu Andreas Skov Olsen'i şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığını duyurdu. Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Almanya ekiplerinden Vfl Wolfsburg Kulübü'nün oyuncusu Andreas Skov Olsen ile 2026-2027 sezonunun sonuna dek, şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonlu kiralık olarak anlaşma sağladı. Danimarka Milli Takımında da forma giyen Andreas Skov Olsen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" denildi.

Geçen sezon kiralık olarak Rangers forması giyen 26 yaşındaki futbolcu, 11 maçta 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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