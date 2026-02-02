Haberler

Başakşehir'de altyapı akademi direktörlüğüne Fatih İbradı getirildi

Güncelleme:
Turuncu-lacivertli kulüp, Fatih İbradı'yı altyapı akademi direktörü olarak atadı. İmza töreninde kulüpten yetkililer de yer aldı.

RAMS Başakşehir'de altyapı akademi direktörlüğüne Fatih İbradı getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih İbradı'nın imza töreninde akademilerden sorumlu asbaşkan Ömer Faruk Ayvacı da yer aldı.

RAMS Başakşehir, İbradı'ya yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor
Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni finansman paketi

Erdoğan'dan Kabine sonrası müjde! Tam 100 milyar liralık yeni paket
