Başakşehir'de altyapı akademi direktörlüğüne Fatih İbradı getirildi
Turuncu-lacivertli kulüp, Fatih İbradı'yı altyapı akademi direktörü olarak atadı. İmza töreninde kulüpten yetkililer de yer aldı.
RAMS Başakşehir'de altyapı akademi direktörlüğüne Fatih İbradı getirildi.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih İbradı'nın imza töreninde akademilerden sorumlu asbaşkan Ömer Faruk Ayvacı da yer aldı.
RAMS Başakşehir, İbradı'ya yeni görevinde başarılar diledi.
Kaynak: AA / Bozhan Memiş - Spor