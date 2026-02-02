RAMS Başakşehir'de altyapı akademi direktörlüğüne Fatih İbradı getirildi.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fatih İbradı'nın imza töreninde akademilerden sorumlu asbaşkan Ömer Faruk Ayvacı da yer aldı.

RAMS Başakşehir, İbradı'ya yeni görevinde başarılar diledi.