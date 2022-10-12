Ramos'un eşi, '30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?' sorusuna verdiği cevapla ağızları açık bıraktı

Paris Saint-Germain forması giyen Sergio Ramos'un eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, dünyaca ünlü futbolcu ile aşk hayatlarına ilişkin verdiği röportajda çarpıcı itiraflarda bulundu. Kendisine yöneltilen, "Son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusuna büyük bir samimiyetle cevap veren Rubio, "Her gün! Madrid'de olduğum günler haricinde Paris'teysem her gün yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yıllarca formasını giydiği Real Madrid'den ayrılarak sezon başında Paris Saint-Germain'in yolunu tutan Sergio Ramos, bu kez aşk hayatıyla gündeme geldi. Dünyaca ünlü futbolcunun eşi İspanyol model ve televizyon sunucusu Pilar Rubio, Ramos ile olan cinsel hayatlarına ilişkin çarpıcı itiraflarda bulundu.

"HER GÜN CİNSEL İLİŞKİYE GİRİYORUZ"

Pilar Rubio verdiği röportajda kendisine sorulan "Son 30 günde kaç kez cinsel ilişkiye girdiniz?" sorusuna tüm samimiyetiyle cevap verirken, "Her gün! Madrid'de olduğum günler haricinde Paris'teysem her gün yapıyoruz. Çocukları 21.30'da yatırırız ve sonra baş başa kalırız. Cinsel ilişki hayattır." dedi.

Pilar Rubio

"SANKİ DÜN TANIŞMIŞIZ GİBİ"

10 yıllık ilişkileri ve 4 çocuğun ardından 2 yıl önce Ramos ile Sevilla Katedrali'nde evlenen Pilar Rubio, "Sanki dün tanışmışız gibi. Yıldönümümüzde bunu konuştuk. Gerçekten hiç eskimememiz çok hoş bir durum." ifadelerini kullandı.