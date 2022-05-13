Rambo bu sefer başardı! Trabzonspor bayrağının iplerini kestiği anları bir de videoya aldı - Haberler

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Rambo bu sefer başardı! Trabzonspor bayrağının iplerini kestiği anları bir de videoya aldı

Haberler.com - Bilsay Özer - Spor
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15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını üçüncü kez indirmeye çalışan "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler bu sefer başarılı oldu.

"Rambo Okan" Trabzonspor'un şampiyonluğu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde asılan bayrağın iplerini üçüncü denemesinde kesmeyi başardı. Gece geç saatlerde bir kez daha köprüye gelen Okan, bayrağın iplerini kestiği anları videoya aldı.

İLK 2 DENEMESİNDE BAŞARISIZ OLMUŞTU

Daha önce de köprüye gelip bayrağın iplerini kesmeye çalışan Okan, iki kez başarısız olmuş ve polis tarafından gözaltına alınmıştı.

İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNMUŞTU

Geçtiğimiz hafta yaptığı ikinci denemede, elinde bıçakla Trabzonspor bayrağının bir kısmını kesen Okan, ardından intihar girişiminde bulunmuştu. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonrası ikna edilen Rambo Okan gerekli işlemlerin yapılması için karakola götürülmüştü.

Haberler.com / Bilsay Özer - Spor

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