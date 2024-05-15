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Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ı beklerken bayıldı

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Fenerbahçe tribünlerinin tanıdık isimlerinden "Rambo Okan" lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, Aziz Yıldırım'ı beklerken bayıldı. Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde bekleyen Rambo Okan'ın bayıldığı anlar kısa sürede viral oldu.

Geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe'ye başkan adayı olacağını açıklayan Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, basın toplantısı düzenledi.

Toplantıya damga vuran isim ise Fenerbahçe tribünün sembol ismi "Rambo Okan" lakabıyla tanınan Fenerbahçe taraftarı Okan Güler oldu.

"AZİZ YILDIRIM'I GÖRÜNCE BAYILDI"

Otelin önünde bekleyen Rambo Okan, Aziz Yıldırım'ın toplantı yapacağı salon önünde beklerken bayıldı. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Aziz Yıldırım Fenerbahçe Spor Haberler

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