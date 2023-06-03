Rakip tanımıyorlar! Filenin Sultanları, İtalya'yı da mağlup etti

Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'ndeki 3. maçında İtalya'yı 3-0 mağlup ederek yine kayıp vermedi.

Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Milletler Ligi'nin ilk haftasının üçüncü maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, İtalya ile kozlarını paylaştı. Rakibini set vermeden 3-0 mağlup eden Türkiye, üçüncü maçında da galibiyetle ayrılarak üçte üç yapmayı başardı.

SET VERMEDİLER

Setleri 25-20, 25-19 ve 25-19'luk skorla kazanan Filenin Sultanları, üç ayaktan oluşan Milletler Ligi'nde her hafta 4 karşılaşma oynayacak. Ay-yıldızlı ekip, Antalya'daki son maçında ise 4 Haziran Pazar günü ABD ile saat 20.00'de karşılaşacak.

FİNALLER TEMMUZ'DA

Milletler Ligi'nde üç hafta sonunda puan cetvelinde 16 ekip arasında ilk 8 sırayı elde edecek takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak. 2023 FIVB Voleybol Milletler Ligi Finalleri ise 12-16 Temmuz'da ABD'nin ev sahipliğinde Arlington şehrinde düzenlenecek.