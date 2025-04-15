Minguzzi'nin mezarını tahrip eden 67 yaşındaki şahıs tutuklandı

Minguzzi'nin mezarına saldıran şahıs tutuklandı
Kabine toplantısı başladı! Öğretmenlerin gözü kulağı bu zirvede

Binlerce kişinin heyecanla beklediği zirve başladı! Gözler Erdoğan'da
Özel'den Bahçeli'nin 'İmamoğlu davaları hızla karara bağlanmalı' çağrısına yanıt

Bahçeli'nin İmamoğlu çağrısına Özel'den çarpıcı yanıt
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül'ün kapısını polislere açan isim dikkat çekti

Başkan Yardımcısı Gül'ün kapısını polislere açan isim bakın kim çıktı

Rakibinin özel bölgelerine dokunan kadın futbolcuya men cezası

Rakibinin özel bölgelerine dokunan kadın futbolcuya men cezası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Barcelona Kadın Futbol Takımı'ndan Mapi Leon, Espanyol ile oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyondan dolayı iki maç men cezası aldı. Leon'un, korner sırasında Espanyol futbolcusu Daniela Caracas'ın özel bölgelerine dokunduğu iddia edildi.

Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Mapi Leon, Şubat ayında Espanyol ile oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyon nedeniyle iki maç men cezası aldı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

TV kameralarına da yansıyan olayda, Leon'un yalnızca Caracas'ın bacağına dokunduğunu savunmasına rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi itirazı reddetti. 29 yaşındaki oyuncu, olayın abartıldığını ifade ederek, "Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas'ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi" açıklamasını yaptı.

Ancak disiplin kurulu, Leon'un sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu kanaatine vardı. Bu kararla birlikte Leon, Atletico Madrid ve Sevilla karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Espanyol ile Barcelona arasında oynanan derbide Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Mapi Leon, rakibi Daniela Caracas'ı kasık bölgesinden tutarak şok edici bir olaya neden oldu. Leon, Caracas'ın kasık bölgesine elini uzattı ve iddialara göre "Penisin var mı?" diye sordu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.