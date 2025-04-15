Rakibinin özel bölgelerine dokunan kadın futbolcuya men cezası

Barcelona Kadın Futbol Takımı'nın tecrübeli savunma oyuncusu Mapi Leon, Şubat ayında Espanyol ile oynanan karşılaşmada yaşanan tartışmalı bir pozisyon nedeniyle iki maç men cezası aldı.

MAHKEME İTİRAZI REDDETTİ

TV kameralarına da yansıyan olayda, Leon'un yalnızca Caracas'ın bacağına dokunduğunu savunmasına rağmen, Spor Tahkim Mahkemesi itirazı reddetti. 29 yaşındaki oyuncu, olayın abartıldığını ifade ederek, "Hiçbir şekilde ve hiçbir niyetle rakibim Daniela Caracas'ın mahremiyetine müdahalede bulunmadım. Temas özel bir bölgeye değildir ve asla kasıt yoktur. Oyun içinde yaşanan basit bir andı, bu kadar büyütülmemeliydi" açıklamasını yaptı.

Ancak disiplin kurulu, Leon'un sportmenliğe aykırı davranışta bulunduğu kanaatine vardı. Bu kararla birlikte Leon, Atletico Madrid ve Sevilla karşılaşmalarında forma giyemeyecek.

NE OLMUŞTU?

Espanyol ile Barcelona arasında oynanan derbide Barcelona'nın tecrübeli oyuncusu Mapi Leon, rakibi Daniela Caracas'ı kasık bölgesinden tutarak şok edici bir olaya neden oldu. Leon, Caracas'ın kasık bölgesine elini uzattı ve iddialara göre "Penisin var mı?" diye sordu.