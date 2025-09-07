Rakibimiz Gürcistan'dan Bulgaristan'a karşı rahat galibiyet

FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci hafta maçında rakiplerimiz Gürcistan ve Bulgaristan karşı karşıya geldi.Boris Paichadze Dinamo Arena'da oynanan karşılaşmayı Gürcistan, 3-0 kazandı.

GÜRCİSTAN'DAN NET GALİBİYET

Gürcistan'a galibiyeti getiren golleri 30. dakikada Kvitcha Kvaratskhelia, 44. dakikada Nika Gagnidze ve 65. dakikada Georges Mikautadze kaydetti.

PUANINI 3 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Gürcistan, Türkiye yenilgisinin ardından gruptaki ilk galibiyetini aldı ve 3 puana yükseldi. Bulgaristan ise iki maç sonunda puanla tanışamadı. Grubun bir sonraki maçında Gürcistan, İspanya'ya konuk olacak. Bulgaristan ise Türkiye'yi kendi evinde misafir edecek.