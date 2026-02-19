Haberler

Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu

Rakibe gitti! Amedspor'dan gönderilen Sinan Kaloğlu'nun yeni adresi belli oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amedspor'un yollarını ayırdığı 44 yaşındaki teknik adam Sinan Kaloğlu, Süper Lig'e çıkma hedefini sürdüren Pendikspor'un başına geçti.

  • Sinan Kaloğlu, Pendikspor ile teknik direktörlük görevi için anlaşmaya vardı.
  • Sinan Kaloğlu, Amedspor'da 16 lig maçında 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
  • Pendikspor, Süper Lig'e çıkma hedefi olan bir 1. Lig takımıdır.

Süper Lig'e çıkma hedefi olan Amedspor'un yollarını ayırdığı Sinan Kaloğlu, gözünü Süper Lig'e diken Pendispor'a imza attı.

PENDİKSPOR, SİNAN KALOĞLU'NU AÇIKLADI

Uğur Uçar ile yollarını ayıran Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor, takımın başına Teknik Direktör Sinan Kaloğlu'nu getirdi. Kırmızı-beyazlıların sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır. Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu'na 'hoş geldin' diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz. Birlikte nice zaferlere" denildi.

AMEDSPOR PERFORMANSI

Amedspor ile 16 lig maçına çıkan 44 yaşındaki teknik adam, bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com
İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı belli oldu
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Diyabakirspor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGüray Dilli:

İyi topçuydu. Başarılı olmamasına üzüldüm. İnşallah yeni takımında daha iyi sonuçlar alır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

6 aydır yoğun bakımda olan genç oyuncu için kan çağrısı
İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

Sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Metin Akpınar'ın kızı Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nasıl kullanacağını anlattı

Ünlü oyuncunun kızı 6 milyonluk tazminatı bakın ne yapacakmış
TRT spikerinden Amedspor'a gösterilen kırmızı karta tepki: Anlayamadım

TRT spikeri canlı yayında Amedspor'a verilen karara tepki gösterdi
Yasemin Kaya Allen'in 'Isırmalık' yorumu dikkat çekti

Fotoğrafına öyle bir not düştü ki herkes şaştı kaldı
Genç oyuncu İbrahim Yıldız için kan çağrısı

6 aydır yoğun bakımda olan genç oyuncu için kan çağrısı
İngiltere'de sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak

Sosyal medya için emsal düzenleme! 48 saat için kaldırılacak
Gözaltına alınan Prens Andrew için kan donduran iddia! Henüz 17 yaşındaydı

Haberi duyan bu fotoğrafları paylaşıyor! Kan donduran ifşa