Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı
Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, turun yanı sıra 12.4 milyon euroluk dev gelirden de oldu.
Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. bitiren sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.
12.4 MİLYON EURODAN OLDULAR
Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.
30 MİLYON EURO KAZANDILAR
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.
RAKİP 18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.
MAÇLAR ŞUBAT'TA
Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak. İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...
- A GRUBU: West Ham United / Freiburg
- B GRUBU: Marsilya / Brighton
- C GRUBU: Real Betis / Rangers / Sparta Prag
- D GRUBU: Sporting Lizbon
- E GRUBU: Touolouse / Union Saint-Gilloise
- F GRUBU: Rennes / Villarreal
- G GRUBU: Slavia Prag / Roma
- H GRUBU:Karabağ / Molde
14 ARALIK'TA NETLEŞECEK
Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.