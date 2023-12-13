Üye Girişi
Haberler

Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı

Güncelleme:
Abone Ol

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, turun yanı sıra 12.4 milyon euroluk dev gelirden de oldu.

Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun son haftasında Galatasaray, deplasmanda Kopenhag'a 1-0 yenildi ve Devler Ligi'ne veda etti. Grubunu 3. bitiren sarı kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

12.4 MİLYON EURODAN OLDULAR

Sarı-kırmızılı takım, kazanması halinde son 16 turunun yanı sıra 12,4 milyon avro parayı da kasasına koyacaktı.

30 MİLYON EURO KAZANDILAR

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu katılım, katsayı ve performans primlerinden gelen yaklaşık 30 milyon avroluk gelirle kapattı.

RAKİP 18 ARALIK'TA BELLİ OLACAK

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turunda mücadele edecek. Sarı-kırmızılı takım play-off turunda, Avrupa Ligi'nde grubunu ikinci bitiren bir ekiple eşleşecek. Galatasaray'ın rakibi 18 Aralık'ta çekilecek kuranın ardından belli olacak.

MAÇLAR ŞUBAT'TA

Play-off turunda maçlar, 15-22 Şubat'ta oynanacak. Bu müsabakalarda rakibine üstünlük sağlayan ekip, son 16 turuna yükselecek. Galatasaray ilk maçı 15 Şubat'ta sahasında oynayacak. İşte Aslan'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri...

  • A GRUBU: West Ham United / Freiburg
  • B GRUBU: Marsilya / Brighton
  • C GRUBU: Real Betis / Rangers / Sparta Prag
  • D GRUBU: Sporting Lizbon
  • E GRUBU: Touolouse / Union Saint-Gilloise
  • F GRUBU: Rennes / Villarreal
  • G GRUBU: Slavia Prag / Roma
  • H GRUBU:Karabağ / Molde

14 ARALIK'TA NETLEŞECEK

Avrupa Ligi gruplarında son hafta maçları 14 Aralık Perşembe günü oynanacak ve grubu ikinci sırada bitiren takımlar netleşecek.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Galatasaray Spor Haberler

Bakmadan Geçme

Andre Braugher öldü mü? Andre Braugher neden öldü, ölüm sebebi ne? AİLE HEKİMİNE RANDEVUSUZ GİDİLİR Mİ? Aile hekimi randevusuz rapor verir mi? İkinci el motosiklet satış şartları nedir? İkinci el motosiklet 6 ay ve 6 bin km şartı ve kuralı! Avrupa Ligi finali nerede 2024? UEFA Avrupa Ligi 2023-2024 finali nerede oynanacak? MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 13 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 13 Aralık listesi! Bugün nerede deprem meydana geldi? Halil Umut Meler'in sağlık durumu nasıl? Halil Umut Meler taburcu edildi mi, iyileşti mi? Çalışan emekliye 5000 lira ne zaman verilecek, başladı mı? Emekliye 5.000 TL ikramiye ne zaman yatacak? BİM aktüel ürünler kataloğu - 13 Aralık indirimleri ve fırsatları: Bu Hafta Bim'e Hangi Ürünler Geliyor? Gaddar konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Gaddar dizisi hangi yapım? Gaddar dizisi ilk bölüm ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Gaddar dizisi nerede yayınlanacak? Gaddar 1. Bölüm izle! Çalışma saatleri kısalacak mı? Mesai saatleri düşecek mi, kısalacak mı? Mesai saatleri 6 saate mi düşüyor? Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman? Şampiyonlar Ligi 3. olan takım UEFA'ya gider mi? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi muhtemel rakipleri kimler, belli oldu mu? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 13 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
1000

Yorumlar (1)

tövbekar 34:

annesinin ligine hatta kümeye gitsin ofsaytimsi takimlar

Yanıtla33
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title