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Rakibe giden para dudak uçuklatıyor! Turu Kopenhag'a kaybeden Galatasaray, servet kaçırdı

13 Aralık 2023 12:04 Güncelleme: 12:13 Abone Ol

Kopenhag'a deplasmanda 1-0 yenilerek Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Galatasaray, turun yanı sıra 12.4 milyon euroluk dev gelirden de oldu.