Rakamlar ortada! Fenerbahçe şampiyonluğu hep bu ayda havlu atıyor

Fenerbahçe'nin son yıllardaki performans grafiği, şampiyonluk yarışında yaşanan kayıpların nedenini gözler önüne serdi. Sarı-lacivertli ekip, özellikle sezonun son bölümüne girilen mart ayı sonrası dönemde ciddi puan kayıpları yaşadı.

SON 4 SEZONDA KRİTİK KAYIPLAR

Fenerbahçe, son 4 sezonda mart ayı sonrasında oynadığı karşılaşmalarda toplam 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik aldı. Bu süreçte yaşanan puan kayıpları, takımın zirve yarışında geriye düşmesine neden oldu.

ŞAMPİYONLUK YARIŞINI ETKİLEDİ

Sezonların en kritik virajı olarak görülen son haftalarda yaşanan bu düşüş, Fenerbahçe'nin şampiyonluk yolunda önemli avantajlar kaybetmesine yol açtı. Sarı-lacivertli ekip, birçok sezonda yarışın içinde olmasına rağmen son bölümde istikrar sağlayamadı.

TARAFTARLAR ENDİŞELİ

Ortaya çıkan bu tablo, taraftarlar arasında da endişe yarattı. Özellikle kritik haftalarda alınan sonuçlar, takımın mental ve fiziksel performansının sorgulanmasına neden oldu.