Rakamlar felaket! Dört büyüklerin zararını duyanlar inanamıyor
Türkiye'nin dört büyük futbol kulübünün mali durumu şaşırtıcı boyutlara ulaştı. Kulüpler 1,6 milyar avro zarara uğrarken en fazla zarar 501 milyon euro ile Fenerbahçe'de oldu. Toplamda 310,8 milyon bonservis zararı veren kulüplerde en fazla açığı 115 milyon euro ile Galatasaray verdi.
Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 yılda toplamda 1 milyar 609 milyon avro zarar etti.
EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜP FENERBAHÇE
Son 10 yıllık süreçte en fazla zarar eden kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 501.2 milyon euro zarar etti ve listenin tepesinde yer aldı. Fenerbahçe bu periyotta sadece 2023-2024 sezonunda kar etti.
BEŞİKTAŞ'IN ZARARI
En fazla zarar eden ikinci kulübümüz ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde 397 milyon euro zarar etti. Kara Kartal, hiçbir sezonda kar edemedi.
GALATASARAY'IN ZARARI
Galatasaray'ın ise son 10 yılda zararı 391 milyon euro oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece 2023-24 sezonunda kar edebildi. Cimbom ayrıca, 115 milyon euro açık vererek en fazla açık veren kulübümüz oldu.
TRABZONSPOR'UN ZARARI
Son olarak Trabzonspor da Beşiktaş gibi son 10 sezonun tamamında zarar etti. Bordo-mavililer, bu süreçte toplam 320 milyon euro zarar etti.