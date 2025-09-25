Rakamlar felaket! Dört büyüklerin zararını duyanlar inanamıyor

Türk futbolunun dört büyükleri olarak nitelenen Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor son 10 yılda toplamda 1 milyar 609 milyon avro zarar etti.

EN ÇOK ZARAR EDEN KULÜP FENERBAHÇE

Son 10 yıllık süreçte en fazla zarar eden kulüp Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertliler, 501.2 milyon euro zarar etti ve listenin tepesinde yer aldı. Fenerbahçe bu periyotta sadece 2023-2024 sezonunda kar etti.

BEŞİKTAŞ'IN ZARARI

En fazla zarar eden ikinci kulübümüz ise Beşiktaş oldu. Siyah-beyazlılar, söz konusu dönemde 397 milyon euro zarar etti. Kara Kartal, hiçbir sezonda kar edemedi.

GALATASARAY'IN ZARARI

Galatasaray'ın ise son 10 yılda zararı 391 milyon euro oldu. Sarı-kırmızılılar bu süreçte sadece 2023-24 sezonunda kar edebildi. Cimbom ayrıca, 115 milyon euro açık vererek en fazla açık veren kulübümüz oldu.

TRABZONSPOR'UN ZARARI

Son olarak Trabzonspor da Beşiktaş gibi son 10 sezonun tamamında zarar etti. Bordo-mavililer, bu süreçte toplam 320 milyon euro zarar etti.