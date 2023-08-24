Fatura bu kez çok kabarık! PFDK'den büyüklere tarihi ceza

PFDK, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor başkanlarına hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi. Galatasaray'a toplam 995 bin TL, Beşiktaş'a 512 bin TL, Trabzonspor'a ise 920 bin TL para cezası kesildi.

PFDK, Dursun Özbek, Ahmet Nur Çebi ve Ertuğrul Doğan'a hakemler hakkındaki açıklamaları nedeniyle 400'er bin TL para cezası verdi.

PFDK'NİN TOPLAM PARA CEZALARI

Galatasaray-995 bin TL

Beşiktaş-512 bin TL

Trabzonspor-920 bin TL

Dursun Özbek-400 bin TL

Ahmet Nur Çebi-400 bin TL

Ertuğrul Doğan-400 bin TL

Engin Baltacı-400 bin TL

Fenerbahçe-60 bin TL

Samsunspor-60 bin TL

İŞTE AÇIKLAMALAR;

"GALATASARAY A.Ş. başkanı DURSUN AYDIN ÖZBEK 'in, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkındaki açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

BEŞİKTAŞ A.Ş. başkanı AHMET NUR ÇEBİ'nin, 21.08.2023 tarihinde Kulüp resmi twitter hesabından yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş. başkanı ERTUĞRUL DOĞAN 'ın, 20.08.2023 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımda yer alan Hakem ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/2. maddeleri uyarınca 400.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir"