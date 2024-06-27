Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024 F Grubu'nda elde ettiği sonuçların ardından adını son 16 turuna yazdırdı. A Milli Futbol Takımı'nın EURO 2024'ten elde ettiği para ödülü netlik kazandı. Milliler, toplamda 12 milyon 750 bin euroluk dev geliri kasasına koydu.
Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi. Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. Böylelikle ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu.
12 MİLYON 750 BİN EURO GELİR ELDE ETTİK
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bu performansıyla 2 milyon euro daha kasasına koydu. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran milliler, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünün de sahibi oldu. Milli Takım'ın kasasına 12 milyon 750 bin euro girdi.
Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:
- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
- Galibiyet primi: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)
- Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro
EURO 2024'TE PARA ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?
Turnuvada yer alan takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle:
- Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro
- Maç bonusu: Galibiyet için 1 milyon euro, beraberlik için 500 bin euro
- Son 16 turuna katılma hakkı: 1 milyon 500 bin euro
- Çeyrek finale kalma hakkı: 2 milyon 500 bin euro
- Yarı finale kalma hakkı: 4 milyon euro
- Turnuva ikincisi: 5 milyon euro
- Şampiyon: 8 milyon euro