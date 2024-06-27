Rakamı duyunca şok olacaksınız! A Milli Takım'ın kasasına giren para dudak uçuklattı

Almanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda grup etabı sona erdi. Turnuvada dün oynanan maçların ardından son 16'ya kalan takımlar netleşirken A Milli Takım grubunu ikinci sırada bitirdi ve bir üst turda Avusturya ile eşleşti. Böylelikle ay-yıldızlıların Avrupa Şampiyonası'ndan elde ettiği para ödülü belli oldu.

12 MİLYON 750 BİN EURO GELİR ELDE ETTİK

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'e katılım ücreti olarak 9 milyon 250 bin euroluk gelir elde etti. Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasında kazanılan maçlara 1 milyon euro para ödülü verildi. Gürcistan ve Çekya'yı mağlup eden ay-yıldızlılar, bu performansıyla 2 milyon euro daha kasasına koydu. Almanya'da düzenlenen EURO 2024'te adını son 16 turuna yazdıran milliler, 1 milyon 500 bin euroluk son 16 ödülünün de sahibi oldu. Milli Takım'ın kasasına 12 milyon 750 bin euro girdi.

Bizim Çocuklar'ın kazandığı para ödülünün dağılımı şu şekilde:

Katılım ücreti: 9 milyon 250 bin euro

9 milyon 250 bin euro Galibiyet primi: 2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro)

2 milyon euro (Galibiyet başına 1 milyon euro) Son 16 ödülü: 1 milyon 500 bin euro

EURO 2024'TE PARA ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Turnuvada yer alan takımlara para ödülü dağıtım sistemi şöyle: