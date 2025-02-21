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Juventus, önümüzdeki sezon için UEFA Şampiyonlar Ligi bileti alamaması durumunda mali dengeyi sağlamak adına milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ı elinden çıkartabilir. İtalyan devi, olası satışı durumunda Kenan'dan 80-90 milyon euroluk bir bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor.

Serie A ekiplerinden Juventus, milli futbolcumuz Kenan Yıldız hakkında çok konuşulacak bir karar aldı. İtalyan devi, önümüzdeki sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemezse Kenan'ı elden çıkarmayı düşünüyor. Öte yandan 19yaşındaki futbolcudan bekledikleri bonservis bedeli de belli oldu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NE GİDEMEZLERSE SATACAKLAR

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Juventus, mali dengelerini korumak için bu sene mutlaka Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı hedefliyor. Ancak İtalyan devi, Serie A'da sezonu Şampiyonlar Ligi sıralamasında tamamlayamazsa sürpriz bir hamle yaparak Kenan Yıldız'ı satmayı planlıyor.

BONSERVİSİ 90 MİLYON EURO

Ayrıca Juventus'un genç yıldızın satışından elde etmeyi hedeflediği rakam da ortaya çıktı. Haberde İtalyan devinin Şampiyonlar Ligi biletini alamaması durumunda Kenan'dan 80-90 milyon euroluk bir bonservis geliri elde ederek mali dengeyi sağlamayı amaçladığı belirtildi.

KENAN'IN SEZON PERFORMANSI

Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla çıktığı 37 maça çıktı. 19 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 6 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen Kenan'ın İtalyan deviyle 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyorç

Juventus, Kenan Yıldız için dudak uçuklatan bir bonservis bedeli belirledi
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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