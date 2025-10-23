Rakam inanılmaz seviyelerde! Galatasaray resmen para basıyor

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında Galatasaray, sahasında Bodo/Glimt'i 3-1 mağlup ederek ikinci galibiyetini aldı. Sarı-kırmızılılar, önceki hafta Liverpool'u 1-0 yenerek dikkat çekmiş, bu hafta da Norveç temsilcisi karşısında aldığı galibiyetle hem puan hem de gelir tablosunda önemli bir adım atmış oldu.

2.1 MİLYON EURO GALİBİYET PRİMİ

Hürriyet'in haberine göre, Galatasaray, Bodo/Glimt galibiyetiyle 2.1 milyon euro daha kazandı. Ancak sadece UEFA galibiyet priminden değil, bilet satışları, GS Store mağazalarının maç günü cirosu ve stadyum gelirleri de dahil edildiğinde toplam kazanç 5 milyon euroyu aştı. Bu da yaklaşık 250 milyon Türk lirası anlamına geliyor.

TOPLAM GELİR 33 MİLYON EUROYA ULAŞTI

Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'ne katılım bedeli olarak geçtiğimiz ay 23 milyon euro ödenmişti. Liverpool ve Bodo/Glimt karşısında alınan galibiyetlerle birlikte Galatasaray'ın toplam Devler Ligi geliri 33 milyon euroya yükseldi. Bu rakamla sarı-kırmızılılar, turnuvanın finansal açıdan en kazançlı takımlarından biri haline geldi.

GALATASARAY AVRUPA'DA PARLAMIŞ DURUMDA

Hem sportif başarı hem de ekonomik kazanç açısından oldukça verimli bir sezon geçiren Galatasaray, UEFA sıralamasında Türkiye'ye de ciddi katkı sağlıyor. Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Ajax deplasmanında sahne alacak.