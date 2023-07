Rahvan at yarışları nefes kesti

Türkiye'nin dört bir yanından Kocaeli'nin Gölcük ilçesine gelen rahvan at yarışçıları, düzenlenen yarışlarda hünerlerini sergiledi. Gölcük Belediyesi Geleneksel Rahvan At Yarışları Değirmendere Koşusu, büyük ilgi ve katılımla Rahvan At Bakım ve Konaklama Tesisi Koşu Pisti'nde düzenlendi. 10 kategoride yapılan yarışlara, Türkiye'nin dört bir yanından ve Gölcük ile Değirmendere'den 124 at katıldı. Büyük heyecan ve çekişme yaşanan yarışlarda, Gölcük Belediyesi'nin adına yarışan atlar Dörtlü Taylar'da 1. ve Baş Atlar'da da 3. geldi. Programda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, rahvan at yarışlarına ilginin büyük olduğunu ifade ederek, 'Çocukluğumuzdan itibaren biz bu yarışları izliyorduk. Babalarımızdan, dedelerimizden duyduğumuz bu yarış, Osmanlı tarihinden bu yana kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Yine bugünkü yarışlarımıza Türkiye'nin dört bir tarafından 100'ün üzerinde at ve at sahibi iştirak etti. Çok güzel yarışlar oluyor. Tesisimiz Rahvan At Yarışları açısından oldukça uygun. Bu yarışlar 2 kamerayla kayıt altına alınıyor, dolayısıyla itirazlar değerlendiriliyor. Kurallar daha öncesinde canlı yayında veriliyor, çok seri bir şekilde yarışlar gerçekleştiriliyor. Bu geleneksel sporun dünden bugüne yaşatılmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Yine ilçemizde hemşerilerimin gösterdiği ilgi için teşekkür ediyorum' dedi. Çekişmeli yarışlarda Baş, Baş Altı, Büyük Orta, Küçük Orta, Deste, Dörtlü Tay, Üçlü Tay, İkili Tay, İthal Atlar ve İthal Atlar kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Yarışları izleyenler arasında Kocaeli Vali Yardımcısı ve Gölcük Kaymakamı Ali Ada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Soydabaş, Türkiye Geleneksel Atlı Spor Dalları Federasyonu Başkanı Zübeyir Bekiroğlu ve çok sayıda vatandaş yer aldı.