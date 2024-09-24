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Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da Kano Şampiyonu Oldu

Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'da Kano Şampiyonu Oldu
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Muğla Gençlik ve Spor Kulübü kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Olympic Hopes Regatta 2024'te U16 K1 500 metrede şampiyon oldu. İlgili yarışmada 43 ülkeden 56 sporcu yarıştı.

Cavit AKGÜN / MUĞLA,

MUĞLA Gençlik ve Spor Kulübü kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan, Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen Olympic Hopes Regatta 2024 yarışında U16 K1 500 metrede şampiyon oldu. 19-22 Eylül tarihleri arasında Macaristan'ın Szeged kentinde düzenlenen Olympic Hopes Regatta 2024 yarışında 43 ülkeden 56 sporcu katıldı. Turnuvada Muğla Gençlik ve Spor Kulübü kano sporcusu Rahmi Kaan Karahan, U16 K1 500 metrede ilk sırayı elde etti. Rahmi Kaan, ayrıca Kano Milli Takımı arkadaşları ile birlikte takım halinde U17 K4 500 metrede ikinci oldu. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Milli sporcularımızı ve antrenörümüz Ahmet Ufuk Özcan'ı tebrik ediyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Macaristan Gençlik Finans Muğla Spor

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