Polonya'da düzenlenen Olimpik Umutlar Kano yarışlarında Türk Milli Takımı adına yarışan Rahmi Kaan Karahan, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu, hedefinin olimpiyat olduğunu söyledi.

- Rahmi Kaan Karahan, Kano'da tarih yazdı

MUĞLA - Polonya'da 43 ülkeden 800 sporcu ile mücadele edip, 1 altın ve 1 gümüş madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye döndü. Şampiyon sporcu, hedefinin olimpiyat olduğunu söyledi.

7-10 Eylül tarihlerinde Polonya'da yapılan 43 ülkeden 800 sporcunun katıldığı Olimpik Umutlar Kano yarışlarını Türk Milli Takımı, toplamda 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya ile tamamladı.

K1 500 Metre U15 kategorisi'nde Türk Milli Takımı adına yarışan Köyceğiz Su Sporları Kamp Eğitim Merkezi sporcusu Kaan Karahan, 200 metrede gümüş, 500 metrede ise altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Genç sporcu, 1000 metreyi ise 8. sırada tamamladı.

Turnuvanın ardından Türkiye'ye dönen Rahmi Kaan Karahan ve antrenörü Ahmet Ufuk Özcan için Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni yapıldı. Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş'ın da katıldığı törende şampiyon sporcuyu Köyceğizliler davul ve zurnalar eşliğinde karşıladılar.

Rahmi Kaan Karahan yaptığı açıklamada, "Çok mutlu oldum. Elimden geleni yaptım, madalyamı aldım geldim. Hedefim olimpiyat" dedi.

Antrenör Ahmet Ufuk Özcan ise kano tarihinde ilk defa bu madalyayı aldıklarını belirterek, "İnşallah çok daha ilerisine gideceğiz. Çok zor yarıştı. 43 ülkeden 800'e yakın sporcu vardı. Bu bizi çok gururlandırdı, inşallah olimpiyata kadar gideceğiz" dedi.

Muğla Gençlik Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş ise, Rahmi Kaan Karahan'ın dünya şampiyonası performansını, "Müthiş bir başarı" olarak yorumladı. Kaan'ın Şampiyonada 43 ülkeden 800 sporcu ile mücadele ettiğini belirten Açıkbaş, "İlk günde 500 metrede dünya ikinciliği, ertesi gün 200 metrede Dünya Şampiyonluğu. Bundan sonraki süreç inşallah olimpiyat madalyası" dedi.