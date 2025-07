Rafting Türkiye Şampiyonası Tunceli'de Başladı

Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları, Tunceli'de düzenleniyor. 4 gün sürecek olan yarışların ilk günü Vali Şefik Aygöl'ün de katılımıyla kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşün sonunda Vali Şefik Aygöl, kurum amirleri, sporcu ve antrenörlerin katılımıyla halaylar çekildi.

Türkiye Kano Federasyonu yıllık faaliyet programında yer alan Rafting Türkiye Şampiyonası Süper Kupa Yarışları Tunceli'de düzenleniyor. 11 ilden 42 takım ile 300 sporcu ve teknik ekibin katıldığı yarışların ilk gününde merkez Moğultay Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nden Tunceli Müzesi'ne kadar kortej yürüyüşü gerçekleştirildi. Türk bayraklarının taşındığı ve motosikletli ekiplerin de eşlik ettiği korteje Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Kano Federasyonu Asbaşkanı Gürkan Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, İl Emniyet Müdürü Hakan Duman, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik, kurum amirleri, sporcu ve teknik heyet katıldı.

Tunceli Müzesi'nde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Burada konuşan Tunceli Valisi Şefik Aygöl, Tunceli'nin raftingin merkezi olduğunu belirterek, "Ülkemizin çok güzel rafting alanları var. Ancak dünyada 36 kilometre uzunluk parkuruyla en uzun parkura sahip ikinci şehir Tunceli" dedi.

Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapmak istediklerini dile getiren Vali Aygöl, "Önümüzdeki sene biz hazır olacağız. Federasyonumuz, bakanlığımıza hazır olduğumuzu ifade etmek istiyoruz. İnşallah gelecek sene bu tarihlerde uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Takımlara da seslenen Vali Aygöl, "Yarın güzel bir organizasyonda mücadele edilecek. Bu mücadelenin aslı centilmenlik, kardeşlik olacak, birbirini tanıma fırsatı olacak. Birinciler dünya şampiyonasında bizi temsil edecek. Hangi gencimiz, kulübümüz yarışıyor olursa olsun bu memleketin gururu olacak. Sonuçta birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz kazanacak" şeklinde konuştu.

Kano Federasyonu Asbaşkanı Gürkan Köse ise "Tunceli, her zaman bir durağımız, bir ayağımız gibi oldu. Federasyon olarak hemen hemen her yıl burada bir faaliyet yapıyoruz. Bizi her geldiğimizde bir öncekinden daha fazla nezaket göstererek karşılayan, mahcup eden Tunceli halkına şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Aytaç Keklik de katılım sağlayan sporcu ve idarecilere teşekkür ederek yarışların fair play çerçevesinde kazasız, belasız geçmesi temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından yarışacak takımlar tek tek sahneye çağrıldı. Programın sonunda, Tunceli Valisi Şefik Aygöl, eşi Nazlı Aygöl ve katılımcılar hep birlikte halaylar çekti.

30 Temmuz'a kadar Munzur Çayı'nda düzenlenecek olan yarışların yarınki bölümünde sıralama yarışları ve RX eleme yarışları gerçekleştirilecek. - TUNCELİ