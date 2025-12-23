Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain formalarıyla tanınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha, 32 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SAKATLIKLAR KARARI GETİRDİ

Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamayla futbola veda etme kararını duyurdu. Kariyeri boyunca ciddi sakatlıklarla mücadele eden Rafinha, özellikle dizindeki problemler nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Deneyimli oyuncu, 2017 yılında menüsküs, 2018'de çapraz bağ ve 2021'de diz sakatlığı yaşamış, son dönemde ise dizindeki sorunun kronikleşmesi nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelmişti.

BARCELONA ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giydi. Inter'de kiralık olarak oynayan Brezilyalı orta saha, Paris Saint-Germain'de de görev aldı. Avrupa kariyerinin ardından yoluna Orta Doğu'da devam eden Rafinha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giydi.

SON SEZONDA DÜZENLİ OYNADI

Rafinha, 2023/24 sezonunda Al-Arabi formasıyla düzenli olarak sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu sezonda 22 maçta görev alırken 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.