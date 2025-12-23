Haberler

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brezilyalı futbolcu Rafinha, diz sakatlığının kronikleşmesi nedeniyle 32 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı. Barcelona altyapısında yetişen Rafinha, kariyerinde Inter, PSG ve Al-Arabi formaları giydi.

  • Rafinha, 32 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdı.
  • Rafinha, kariyeri boyunca dizindeki sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakma kararı aldı.
  • Rafinha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giydi ve 2023/24 sezonunda 22 maçta 7 gol ve 4 asist yaptı.

Barcelona, Inter ve Paris Saint-Germain formalarıyla tanınan Brezilyalı orta saha oyuncusu Rafinha, 32 yaşında aktif futbol kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

SAKATLIKLAR KARARI GETİRDİ

Brezilyalı futbolcu, yaptığı açıklamayla futbola veda etme kararını duyurdu. Kariyeri boyunca ciddi sakatlıklarla mücadele eden Rafinha, özellikle dizindeki problemler nedeniyle bu kararı aldığını belirtti. Deneyimli oyuncu, 2017 yılında menüsküs, 2018'de çapraz bağ ve 2021'de diz sakatlığı yaşamış, son dönemde ise dizindeki sorunun kronikleşmesi nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelmişti.

Rafinha, 32 yaşında futbolu bıraktı

BARCELONA ALTYAPISINDAN AVRUPA DEVLERİNE

Futbola Barcelona altyapısında başlayan Rafinha, kariyeri boyunca önemli kulüplerde forma giydi. Inter'de kiralık olarak oynayan Brezilyalı orta saha, Paris Saint-Germain'de de görev aldı. Avrupa kariyerinin ardından yoluna Orta Doğu'da devam eden Rafinha, son olarak Katar Ligi ekiplerinden Al-Arabi'de forma giydi.

SON SEZONDA DÜZENLİ OYNADI

Rafinha, 2023/24 sezonunda Al-Arabi formasıyla düzenli olarak sahaya çıktı. Brezilyalı futbolcu, söz konusu sezonda 22 maçta görev alırken 7 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Deprem suçluları, 11. Yargı Paketi'nden yararlanamayacak

Tepki çeken madde 11. Yargı Paketi düzenlemesinden çıkarıldı
Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi: Satıcı değil kullanıcıyım, Sadettin Saran ile...

Ela Rümeysa'nın ek ifadesinde peş peşe itiraflar
Asgari ücrette 3. toplantı bugün: İşte masadaki en güçlü rakam

3. toplantı bugün! İşte asgari ücret için masadaki en güçlü rakam
CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde İmamoğlu'nun fotoğrafı kaldırıldı

İmamoğlu'nu kahredecek görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşük seviyesinde

Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! 28 ayın en düşük seviyesinde
Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı

Beşiktaş'ta sürpriz ayrılık: Sergen Yalçın neye uğradığını şaşırdı
Sebastian Syzmanski bu akşam taraftarlarının önüne son kez çıkacak

Yıldız isim bu akşam Fenerbahçe'deki son maçına çıkacak
Muslera'dan büyük jest: 50 milyon euro'luk yıldızı Galatasaray'a ikna ediyor

Muslera'dan büyük jest: 50 milyonluk yıldızı Cimbom'a ikna ediyor
Konut kredilerinde faiz oranı 28 ayın en düşük seviyesinde

Ev sahibi olma hayali kuranlar dikkat! 28 ayın en düşük seviyesinde
Akasya Durağı'nın Safiye'si yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali konuşuluyor

'Safiye' yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali ve değişimi konuşuluyor
Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi

Josef de Souza'dan derbi mesajı: Eski takımına başarılar diledi