Üye Girişi
Haberler

Rafael Nadal Emekli Olacağını Açıkladı

Rafael Nadal Emekli Olacağını Açıkladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, kasım ayındaki Davis Cup'tan sonra profesyonel tenisten emekli olacağını duyurdu. 38 yaşındaki Nadal, sosyal medya üzerinden duyurduğu video ile emeklilik kararını açıkladı ve tenis kariyerinde kazandığı başarıları hatırlattı.

Rafael Nadal, emekli olacağını açıkladı

Efe ALDEMİR / İSTANBUL, - İSPANYOL tenisçi Rafael Nadal, kasım ayındaki Davis Cup'tan sonra emekli olacağını açıkladı.

Ünlü sporcu, X hesabından 12 dilde teşekkür mesajı yayımlayarak kortlara veda etti. Tenis tarihinin en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen 38 yaşındaki sporcu, sosyal medyasından yaptığı video paylaşımında "Profesyonel tenisten emekli olduğumu açıklamak için buradayım. Gerçek şu ki, özellikle son iki yıl benim için çok zor geçti. Artık sınırlamalar olmadan oynayabileceğimi düşünmüyorum" ifadelerine yer verdi.

NADAL'IN ŞAMPİYONLUKLARI

Rafael Nadal, toplam 90 tekler şampiyonluğu elde ederken, 37 final maçından ise yenilgi ile ayrıldı. Çiftlerde 11 kez şampiyonluk yaşayan Nadal, 4 kez ise finalde mağlup oldu.

Rafael Nadal, tenis tarihinde 22 kez Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçi olmayı başarmıştı. İspanyol raket, Roland Garros'u da 14 kez kazanarak rekor kırmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Sosyal Medya Rafael Nadal Tenis Medya Yaşam Spor

Köfteci Yusuf, domuz eti skandalında bakanlığı suçladı

Köfteci Yusuf'tan ilk açıklama! Bakanlığı suçladılar

 Adı insan kaçakçılığına karışan emekli Tuğgeneral Bilal Çokay'ın rütbesi geri alındı

Türk ordusunun yüz karası! Rütbeleri söküldü

 26 ilde seçim anketi yapıldı! Cumhurbaşkanı Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar

Erdoğan bu sonucu görürse parti teşkilatlarını topa tutar
Domuz eti dana etinden pahalı olmasına rağmen neden tercih ediliyor? İşin aslı ortaya çıktı

Neden domuz eti tercih ediliyor? Meselenin aslı daha skandal
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafael Nadal tenisi bıraktı mı? Rafael Nadal kimdir, kaç yaşında? 11 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! 11 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! Bilal Çokay kimdir, kaç yaşında ve nereli? Tuğgeneral Bilal Çokay nerelerde görev yaptı? Köfteci Yusuf açıklama yaptı mı? Köfteci Yusuf ne dedi? Cenk Tosun Fenerbahçe'den ayrılıyor mu? Cenk Fenerbahçe'den neden ayrılacak? Bu ay Dolunay ne zaman, hangi gün 2024? Ekim dolunayı hangi burçlara etkisi var? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp neden açılmıyor? 10 Ekim Perşembe Whatsapp'a neden girilmiyor? Özgür Çevik evlendi mi? Yabancı Damat'ın Niko'su kiminle evlendi? ABD başkanlık seçim anketlerinde kim önde? 10 Ekim katliamı nedir? 10 Ekim 2015'te ne oldu?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.