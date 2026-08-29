Rafael Leao İstanbul'da! Galatasaray'da yeni dönem

GALATASARAY'ın anlaşmaya vardığı 27 yaşındaki Portekizli yıldız futbolcu Rafael Leao, İstanbul'a geldi.

Galatasaray'ın transferi için İtalya Serie A ekibi Milan ile resmi görüşmelere başladığını açıkladığı Portekizli futbolcu Rafael Leao, İstanbul'a geldi. 27 yaşındaki yıldız oyuncuyu karşılamak için yüzlerce Galatasaray taraftarı havalimanında toplandı. 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne inen Portekizli oyuncu, taraftarlarla ilk kez bir araya geldi. Galatasaray atkısı takdim edilen Leao, kısa bir açıklamanın ardından taraftara üçlü çektirdi. Bir süre daha sarı-kırmızılı taraftarları selamlayan yıldız oyuncu kendisini bekleyen araçla alandan ayrıldı.

RAFAEL LEAO: OSIMHEN İLE İYİ ARKADAŞIZ

Çok mutlu olduğunu dile getiren Rafael Leao, "Burada olmaktan çok mutluyum, gelen taraftarlara müteşekkirim. Osimhen'le iyi arkadaşız birlikte Galatasaray için çok büyük işler başaracağımıza inanıyorum. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde başarılar kazanacağımıza inanıyorum, heyecanlıyım" dedi.

'HAZİRAN AYINDAN BERİ BU ANLAŞMANIN OLMASI İÇİN ÇABALADILAR'

Aston Villa'nın teklifini de reddettiğini belirten Leao, "Galatasaray Başkanı, başkan vekili, ve menajer Gardi, haziran ayından beri bu transfer için bastırıyorlardı. Bu anlaşmanın olması için uğraştılar, çabaladılar. Maçlara çıkmak için heyecanlıyım" diye konuştu.

MILAN'DA ÖNEMLİ BAŞARILARA İMZA ATMIŞTI

Sporting Lizbon altyapısında yetişen ve A takıma yükselen 1999 doğumlu sol kanat oyuncusu, kariyerinde daha önce Fransız ekibi Lille ve İtalyan Ekibi Milan'da oynadı. Lizbon'dan Lille'e gerçekleşen bedelsiz transferi sonrası Fransız ekibinde yıldızı parlayan oyuncunun bir sonraki durağı İtalya oldu. Milan'a transferi ve İtalyan ekibe hücumda verdiği katkıyla ismini duyuran Leao, Serie A'nın önemli oyuncularından biri haline dönüştü. Milan'ın 2021-2022 sezonunda ulaştığı şampiyonluğa önemli bir katkı sunan kanat forvet, aynı sezonda Serie A'da MVP de seçildi. Leao, 2025 yılında Inter'e karşı kazandıkları İtalya Süper Kupası (Suppercoppa İtaliana) Finali'nde yaptığı asistle Milan kariyerinde kazandığı bir diğer kupaya da önemli bir katkı sundu. 9 Ekim 2021'de Katar ile oynadıkları hazırlık maçında ilk kez Portekiz A Milli Takım formasını terleten Leao, ülkesinin 2022 Dünya Kupası, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası ile 2026 Dünya Kupası kadrolarında da yer aldı. Yıldız futbolcu, 2026 Dünya Kupası'nda Özbekistan'a karşı gol attı. Portekizli yıldızın milli takımı ile elde ettiği en önemli başarılar arasında ise 2024-25 Uluslar Ligi'nin kazanılması yer alıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı