Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı

Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva, kariyerinde bir ilki yaşadı.

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafa Silva, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı. Maçın 15, 32 ve 58. dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncu, Siyah-beyazlılarda çıktığı 60 maçta 22 gol ve 15 asistlik performansa ulaştı.