Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı

Rafa Silva kariyerinde bir ilki başardı
Beşiktaş forması giyen Portekizli oyuncu Rafa Silva, Kayserispor maçında 3 gol birden atarak kariyerinin ilk hat-trick'ini yaptı.

Beşiktaş, Süper Lig'de 1. haftanın erteleme maçında Kayserispor deplasmanına konuk oldu. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta Beşiktaşlı futbolcu Rafa Silva, kariyerinde bir ilki yaşadı.

KARİYERİNDE İLK KEZ HAT-TRICK YAPTI

Beşiktaş'ın 32 yaşındaki Portekizli yıldızı Rafa Silva, Kayserispor karşısında ağları 3 kez havalandırdı. Maçın 15, 32 ve 58. dakikalarında sahneye çıkan Rafa Silva, böylece kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Geride kalan sezonun başında Beşiktaş'a transfer olan yıldız oyuncu, Siyah-beyazlılarda çıktığı 60 maçta 22 gol ve 15 asistlik performansa ulaştı.

