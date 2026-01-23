Haberler

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz

Rafa Silva ilk günden Benfica'da kriz çıkardı: Tahammül edemeyiz
Güncelleme:
Benfica'nın Beşiktaş'tan transfer ettiği Rafa Silva'nın geri dönüşü, Portekiz'de büyük tartışma yarattı. Transferin maliyeti ve Silva'nın geçmişteki ayrılığı, taraftarların en çok eleştirdiği noktalar oldu. Benfica Başkanı Rui Costa'nın bu transfer hamlesi, taraftarlar arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla bu duruma tepkilerini dile getirdiler.

  • Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüşü taraftarların sert tepkisine neden oldu.
  • Taraftarlar transferin 7 milyon euroya mal olduğunu belirtti.
  • Taraftarlar 32 yaşındaki oyuncunun transferini eleştirdi.

Benfica'nın Süper Lig ekibi Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rafa Silva, Portekiz'de büyük tartışma yarattı. Yıldız futbolcunun yeniden Benfica forması giymesi, kulüp taraftarlarının sert tepkisine neden oldu.

GERİ DÖNÜŞÜ GÜNDEM YARATTI

32 yaşındaki Rafa Silva'nın Benfica'ya dönüşü Portekiz basınında geniş yer bulurken, transferin özellikle ara transfer döneminde yapılması eleştirilerin dozunu artırdı. Taraftarlar, kulüp yönetiminin bu hamlesini sorguladı.

RUI COSTA'YA ELEŞTİRİLER ARTTI

Record'da yer alan habere göre Benfica Başkanı Rui Costa'nın Rafa Silva transferi, taraftarlar arasında ciddi rahatsızlık yarattı. Yapılan yorumlarda hem oyuncunun geçmişteki ayrılığı hem de transferin mali boyutu öne çıktı.

"TAHAMMÜL EDEMEYİZ"

Benfica taraftarlarının sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar dikkat çekti. Taraftarlardan biri, "Rafa zamanında ayrılmak istedi. Beşiktaş ile yapılan anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birine tahammül edemeyiz" ifadelerini kullandı.

"BU SADECE BENFICA'DA OLUR"

Bir başka taraftar ise tepkisini, "Saçmalık! Yaptıklarınızdan utanın. Öfkelenip bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon euro karşılığında geri mi dönüyor? Bu sadece Benfica'da olur" sözleriyle dile getirdi.

YAŞ VE MALİYET TEPKİSİ

Rafa Silva'nın yaşı ve transfer bedeli de eleştirilerin odağında yer aldı. Bir taraftar, "29 yaşındayken sözleşmesini yenilemediler ama 32 yaşında milyonlarca euro harcanıyor. Bu mantığın ötesinde. Her seviyede beceriksizlik. Doğru yolda mıyız?" yorumunu yaptı.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Beşiktaş'a maaşı ne çaktılar la :)))

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

