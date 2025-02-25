Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak

Başvuru için son 3 gün! Bunu yapmayanlar bayram ikramiyesi alamayacak
Siyaset arenası karışacak! AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı önce CHP'nin kapısını çalmış

AK Parti'ye transfer olan Serap Yazıcı ilk o partiye gitmiş
Anne babalar dikkat! Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın

Bakanlık tek tek ifşa etti, çocuklarınıza bu ürünleri sakın almayın
Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, görüntüleri paylaşınca canından oldu

Küçük çocuğu öldüresiye dövdüler, vahşeti paylaşınca canından oldu

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 yendi. Beşiktaş'ın ilk golünü 10. dakikada Keny Arroyo attı. Antalyaspor 64. dakikada Milosevic'in golüyle eşitliği sağladı. Ancak dakikalar 76'yı gösterdiğinde Rafa Silva muhteşem bir gol atarak takımını bir kez daha öne geçirdi. Beşiktaş, maçı 2-1 kazanarak adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş'ın Antalyaspor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği maçta Rafa Silva hariha bir gol attı.

BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ

Beşiktaş, 10. dakikada Keny Arroyo ile öne geçti. Arroyo, Arthur Masuaku'nun getirdiği topu ağlara gönderdi ve Beşiktaş'taki ilk golünü attı.

BEŞİKTAŞ DEVREDE ÖNDE

Beşiktaş, Keny Arroyo'nun attığı golle Antalyaspor karşısında ilk yarıyı önde tamamladı.

ANTALYASPOR EŞİTLİĞİ BULDU

Antalyaspor, karşılaşmanın 64. dakikasında Beşiktaş karşısında 1-1'lik eşitliği buldu. Bu dakikada Townsend'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Milosevic kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

RAFA SİLVA'DAN ŞAHANE GOL

Beşiktaş, karşılaşmanın 76. dakikasında bir kez daha öne geçti. Rakip ceza sahasına girmeden topla buluşan Rafa Silva, yaydan yaptığı sert ve düzgün bir vuruşla fileleri buldu ve Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

İşte o gol;

Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol

Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol

Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol

Rafa Silva'dan ağızları açık bırakacak gol

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

Cebinizde bu paralardan varsa yaşadınız
img

Taraftarlar boşuna adını sayıklamıyor! Yıldız futbolcudan şahane gol
img

Kan donduran cinayette sanık, öldürülen genci suçladı!
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gürsel Tekin: Türkiye'nin milletin gündemiyle meşgul olabilecek bir siyasi partiye ihtiyacı var

CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'den çarpıcı çıkış
Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı

Twitter kurucusu Jack Dorsey'in gizli Bitcoin hazinesi ortaya çıktı
Dondurucu soğukta ucuz et kuyruğu! Geceden sıraya girip saatlerce bekliyorlar

Yoksulluğun fotoğrafı! Kuyruğun ucu var bucağı yok
Okul bahçesinde köpek saldırısı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı

Okul bahçesine girip dehşet saçtı: 5 öğrenci ve 1 öğretmen yaralı
Altın ardı ardına gelen zirvelerin ardından gerilemeye başladı

Altında hiç istenmeyen hareket başladı
FIFA, Adana Demirspor'un 6 puanını sildi

FIFA, Süper Lig ekibinin puanlarını sildi!

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.