Rafa Silva Beşiktaş'ı tamamen sildi

Beşiktaş'ta mutsuz olduğunu belirterek ayrılık talebini ileten Portekizli yıldız Rafa Silva krizi her geçen gün daha da derinleşiyor. 32 yaşındaki futbolcu, sabah saatlerinde tesislere geldi ancak antrenmana katılmadı.

İDMANDA YİNE YOK

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Rafa Silva ağrıları olduğunu gerekçe göstererek idmanda yer almadı. Bugün yapılan çalışmada da yer almayan tecrübeli oyuncunun bu tavrı, takım içinde rahatsızlık yaratırken teknik heyeti de zor durumda bıraktı.

MR KONTROLÜNE ÇAĞRILACAK

Beşiktaş yönetimi, oyuncunun idmana çıkmama gerekçesinin belirlenmesi için sağlık ekibine talimat verdi. Rafa Silva'nın bugün yapılan antrenmana katılmaması nedeniyle MR kontrolüne çağrılacağı öğrenildi.

KONTROLE GİTMEZSE YAPTIRIM GELİYOR

Portekizli futbolcunun sağlık kontrolüne gitmeyi reddetmesi halinde, siyah-beyazlı yönetimin disiplin işlemlerini başlatacağı belirtiliyor. Kulübün, sözleşme hükümlerini işletmeye hazır olduğu ifade edildi.

AYRILIK BEDELİNİ ÖDEMEYE YANAŞMIYOR

Bir süredir sakatlığını gerekçe göstererek çalışmalara katılmayan Rafa Silva, Beşiktaş'ın ayrılık için talep ettiği bedeli ödemeye de sıcak bakmıyor. Yönetim ise oyuncunun yükümlülüklerini yerine getirmesini bekliyor.