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İmzaların atılması an meselesi! Rachid Ghezzal, Süper Lig'de kalacak

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Beşiktaş ile olan sözleşmesi sona eren erdikten sonra bonservisini eline alan Rachid Ghezzal, Trendyol Süper Lig'de kalıyor. Sivasspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor'dan teklif alan Cezayirli futbolcu, Karadeniz ekibine transfer olmak üzere. Taraflar transferi tamamlamak için son görüşmeleri yapıyor. Rizespor'un 32 yaşındaki futbolcuyu kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.

Sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş ile yollarını ayıran 32 yaşındaki Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, Trendyol Süper Lig'de kalacak.

3 TEKLİF BİRDEN ALDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Trendyol Süper Lig ekipleri Sivasspor, Hatayspor ve Çaykur Rizespor, bonservisi elinde bulunan Rachid Ghezzal'a resmi teklif yaptı. Beşiktaş'ta 4 yıl forma giyen Ghezzal, daha önce de Süper Lig'den teklifler aldığını açıklamıştı.

RİZESPOR TRANSFERİ BİTİRDİ

Öte yandan Ertan Süzgün'ün haberine göre; Çaykur Rizespor, Rachid Ghezzal transferini noktalamak için son görüşmeleri yapıyor. Rize ekibi Ghezzal transferini kısa sürede açıklamaya hazırlanıyor.

BEŞİKTAŞ KARİYERİ

Beşiktaş'ta 123 maça çıkan Ghezzal, 17 gol, 33 asistlik performans sergiledi. 2020-2021 sezonunda Leicester City'den Beşiktaş'a transfer olan Ghezzal, siyah-beyazlılarla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kaldırdı. 32 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 2 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor

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