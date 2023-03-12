Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ın Başakşehir maçı kadrosundan çıkarıldı

Aylar sonra sahalara dönmeye hazırlanan Beşiktaş'ın yıldızı Rachid Ghezzal, Antalyaspor maçında ısınmaya çıkmış ve yeniden sakatlanmıştı. Ağrıları bulunan Cezayirli futbolcu, Başakşehir maçının kadrosundan da çıkarıldı.

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların yıldızının sahalara dönüşü yine ertelendi.

BAŞAKŞEHİR MAÇININ KADROSUNDAN ÇIKARILDI

Ağrıları bulunan Ghezzal için teknik direktör Şenol Güneş, kulüp doktoruyla bir görüşme gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrasında Cezayirli futbolcu, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

ISINIRKEN TEKRAR SAKATLANMIŞTI

Aylar sonra sahalara dönme hazırlığı yapan Rachid Ghezzal, geçen hafta Antalyaspor maçından önce ısınmaya çıkmış ve tekrardan sakatlanmıştı.