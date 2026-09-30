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Rabia Şafak, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda dünya üçüncüsü oldu

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Rabia Şafak, Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda 65 kiloda dünya üçüncüsü oldu
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Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil eden Rabia Şafak, 65 kg Low Kick'ta dünya üçüncüsü oldu. İtalya'nın Jesolo kentinde 18-26 Eylül 2026'da düzenlenen şampiyonanın ardından Şafak, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın tarafından tebrik edildi.

Gençler Dünya Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil eden Rabia Şafak, dünya üçüncülüğü elde etti.

Şampiyona, 18-26 Eylül 2026 tarihleri arasında İtalya'nın Jesolo kentinde düzenlendi. Türkiye'yi ve Eskişehir'i temsil eden sporcu Rabia Şafak, 65 kg Low Kick kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Başarılı sporcu Rabia Şafak ve Milli Takım Antrenörü Musa Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. İl Müdürü Kalın, hem sporcuyu hem de antrenörünü tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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