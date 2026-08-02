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QNB Türkiye Padel Şampiyonası, İstanbul'da düzenlenecek

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Son yıllarda tenis çatısı altında hızla gelişen padel branşının önemli ulusal organizasyonlarından QNB Türkiye Padel Şampiyonası, 10-13 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecekTürkiye Tenis Federasyonunun (TTF) açıklamasına göre, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün...

Son yıllarda tenis çatısı altında hızla gelişen padel branşının önemli ulusal organizasyonlarından QNB Türkiye Padel Şampiyonası, 10-13 Ağustos tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecek

Türkiye Tenis Federasyonunun (TTF) açıklamasına göre, İstanbul Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübünün ev sahipliğinde düzenlenecek organizasyonda kadınlar ve erkeklerde 18-40 yaş kategorilerinde çiftler müsabakaları yapılacak.

Turnuvaya başvurular, 6 Ağustos'a kadar federasyonun I-Kort sistemi üzerinden alınacak.

Kaynak: AA
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