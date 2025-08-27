Pütürge'de Genç Kızlar Bilardo Kurslarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Malatya'nın Pütürge ilçesinde açılan bilardo kurslarına genç kızların yoğun katılımı dikkat çekiyor.

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Pütürge Gençlik Merkezi'nin kurs ve etkinlikleri büyük ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle bilardo kurslarına genç kızların yoğun katılımı dikkat çekiyor. Kurslara düzenli olarak katılan genç kızlar, kısa sürede büyük ilerleme kaydederek turnuvalara katılacak seviyeye ulaştı. Geçtiğimiz yıl Malatya'da bir ilk olarak düzenlenen Bayanlar Sekiztop Amerikan Bilardo Turnuvası'na 18 kursiyer katıldı.

Merkezde görevli eğitmenler, öğrencilerle bire bir ilgilenerek hem Amerikan hem de üçtop bilardo branşlarını en iyi şekilde öğretmeye devam ediyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Pütürge Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Bucak, "Merkezimizde şu anda 220 kayıtlı öğrencimiz var ve her gün yaklaşık 60-70 öğrencimize aktif olarak kurs veriyoruz. Bilardo dışında Kuran-ı Kerim, Resim, El Sanatları ve Takı, Akıl-Zeka Oyunları, Satranç, Langırt, Masa Tenisi, Voleybol ve Futbol gibi birçok alanda kurslarımız başarıyla devam ediyor. Eğitmenlerimizin öğretme arzusu ve öğrencilerimizin öğrenme isteği ile güzel sonuçlar alıyoruz" diye konuştu. - MALATYA