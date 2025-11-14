Pusuya yattı bekliyor! Mourinho Süper Lig devinin yıldızını alacak

Süper Lig devi Beşiktaş ile Rafa Silva arasında yaşanan kriz Portekiz'e de sıçradı. Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica, yıldız oyuncunun ayrılık kararını bekliyor.

BENFICA, RAFA SİLVA'YI GERİ ALMAK İÇİN HAZIRLANIYOR

Beşiktaş'ta sözleşmesindeki sıra dışı maddeler nedeniyle takımdan ayrılabileceği konuşulan Rafa Silva için eski kulübü Benfica harekete geçmeye hazırlanıyor. Portekiz basınında yer alan haberlere göre, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, 32 yaşındaki yıldızın Beşiktaş'la bağlarını koparmasını bekliyor. Kırmızı-beyazlılar, Rafa Silva boşta kalırsa bonservis bedeli ödemeden oyuncuyu yeniden kadroya katmayı hedefliyor.

1.5 YILLIK SÖZLEŞME TEKLİFİ HAZIR

Rafa Silva'nın Beşiktaş ile yollarını ayırması halinde Benfica'nın yıldız futbolcuya, 1.5 yıllık sözleşme ve ek olarak performansa dayalı bonuslar sunacağı ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TAKİ BELİRSİZLİK PORTO'YA DA YANSIDI

Beşiktaş ile Rafa Silva arasında yaşanan gerilimin, oyuncunun ayrılık ihtimalini artırdığı belirtiliyor. Sergen Yalçın ile yaşadığı sıkıntıların ardından ailesi ve menajeriyle görüşmek üzere izin alan yıldız futbolcunun kulüple yol ayrımına doğru ilerlediği iddia ediliyor. Rafa Silva'nın vereceği karar merakla beklenirken, Benfica ve Jose Mourinho'nun fırsatı kaçırmamak için yakın takipte olduğu belirtiliyor.