İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor, adeta galibiyeti unuttu
Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ve Hatayspor maçı 0-0 berabere bitti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları golle sonuçlanmadı. Hatayspor, Didier Lamkel ile 73. dakikada penaltı atışından yararlanamazken bu sezon son 5 maçta 4. beraberliğini almış oldu.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ile Hatayspor kozlarını paylaştı. Volkan Demirel'in öğrencileri son 5 maçta sadece 1 kez galip gelirken bu üst üste berabere kaldıkları 4. maç oldu.
GOL SESİ ÇIKMADI
Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı. Hatayspor'da Didier Lamkel, 73. dakikada penaltı kaçırdı ve iki takımda sahadan 0-0'lık sonuçla ayrıldı.
GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Hatayspor 7, Fatih Karagümrük 5 puana yükseldi. Hatayspor, ligde gelecek hafta Trabzonspor'u konuk edecek. Fatih Karagümrük, Pendikspor deplasmanına gidecek.