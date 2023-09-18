İstanbul'da puanlar bölüşüldü! Hatayspor, adeta galibiyeti unuttu

Süper Lig'in 5. haftasında Fatih Karagümrük ve Hatayspor maçı 0-0 berabere bitti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki mücadelede iki takımın da hücumları golle sonuçlanmadı. Hatayspor, Didier Lamkel ile 73. dakikada penaltı atışından yararlanamazken bu sezon son 5 maçta 4. beraberliğini almış oldu.