Puan tablosu ile favorinin ilgisi yok! Süper Lig'deki şampiyonluk oranları herkesi şaşırttı

Spor Toto Süper Lig'de 19. haftaki maçların oynanmasıyla şampiyonluk oranları güncellendi. İddaa, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterdi. 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan ve derbide Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup eden lider Galatasaray ise listede ikinci sırada yer aldı.

Zirve yarışının nefes kestiği Spor Toto Süper Lig'de tablo değişti. Fenerbahçe'nin uzun süre lider götürdüğü ligde koltuk artık Galatasaray'a geçti. Sarı-Kırmızılılar 8 maçlık galibiyet serisiyle 42 puan topladı. 42 puanlı lider Galatasaray'ın ardından ise 38 puanlı Fenerbahçe ikinci sırada yer alıyor.

19. HAFTADA LİDER DEĞİŞMEDİ

Derbide Fenerbahçe'yi mağlup eden ve liderliği ele geçiren Galatasaray, evinde Hatayspor'u 4-0 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlama aldı. Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-1'le geçerek takibine devam etti. Konyaspor'u deplasmanında 2-1 mağlup eden Beşiktaş da yarışta gücünü hissettirdi. Trabzonspor ise evinde ağırladığı Başakşehir'i tek golle devirerek rakibine darbe vurdu.

FAVORİ ŞAŞIRTTI

Galatasaray'ın 8 maçlık seri yakaladığı ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi farklı mağlup ettiği süreçte, zirvede yer almaması futbolseverleri şaşırttı. Ligin favorisi Fenerbahçe olarak gösterildi.

İşte Süper Lig'deki şampiyonluk oranları: