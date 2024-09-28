Puan kaybı sonrası olay sözler! Okan Buruk, TFF ve hakeme ateş püskürdü

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa ile 3-3 berabere kaldıkları maçın ardından konuk takımın kazandığı penaltıdan dolayı karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır, fikstür sıkışlığı nedeniyle ise Türkiye Futbol Federasyonu için çarpıcı açıklamalarda bulundu.

FİKSTÜR VE SAKATLIK SÖZLERİ

Okan Buruk'un açıklamaları şu şekilde;

"En büyük korkumuz sakatlıktı, zaten Victor Osimhen'de bu oldu. Çarşamba, bir sonraki maçımız Avrupa'da perşembe. Bize cumartesi maç veriliyor. Burada bize 'Sizi sıkıştıralım, sakatlık yaşayan ve bir sonraki maça eksik gidin.' Korkulardan dolayı değişiklik yaptık.

"BÖYLE PENALTI MI OLUR"

3-1'den sonra net pozisyonlar vermedik ancak oyun kendi isteğimizin dışına çıktı. Savunma arkaya kaçmaya başladı. Verilen penaltı ayrı bir dosya bu sene... Bunun devam edeceğini düşünüyorum! Oyuncu havaya sıçradıktan sonra top koluna geliyorsa, bu oyuncu ne olacak? Ya bize gelip anlatan hakem hocalarının söylediği yanlış ya da hakemlerin yaptığı. Ya da Avrupa'daki hakemlerin kararı yanlış! Hazır olda mı hava topuna çıkacak. Ben bunu kendi lehime de olsa penaltı vermem. VAR çağırdı, verdi. Orta hakeme sordum maç sonu ama tam olarak penaltı diyemedi. Rakibi maça ortak ettiler.

"BENCE %100 PENALTI DEĞİL"

Bence %100 penaltı değil! VAR'ın çağırması doğru mu, yanlış mı bilmiyorum. Havaya kalkan bir oyuncunun elleri kapalı düşmesini bekleyeceğiz! Bu pozisyonun verilmesi bence tartışmalı! Bize karşı çok rahat penaltı veriyorlar haftalardır! Geçen hafta Fenerbahçe maçında da %100 yanlış penaltı verilmedi ama ne VAR'dan döndü, ne başka bir şeyden. Bugün VAR maça etki etti.

"YENİ HAKEM VERİLDİ"

Yeni hakem verildi, ilk defa büyük maça çıkacak hakemler bizim maçlara veriliyor. Bunu da değerlendirmek lazım. Bu sonucu hakeme bağlamıyorum ama haftalardır aleyhimize penaltı veriliyor. Penaltıysa verilecek ama geçen hafta Yunus Akgün'e penaltı verilmedi. Bize anlattıkları farklı, sahada verilenler farklı.

"HATALARIMI BİLİYORUM"

Kendi hatalarımı biliyorum. Bugün son bölümü daha iyi oynayabilirdik. Bu da bize bir ders oldu. Bu dersten ben bir şeyler çıkardım. Herkes de ders çıkaracak. Galatasaray formasının ne kadar değerli olduğunu herkese daha iyi anlatacağım. Kendi kendimize maçı bu hale getirdik. Sahada bunu önemsemediğimiz durumlar oldu. 3-2'den sonra kendi oyunumuzu oynayamadık, oynamak da istemedik. Bazı oyuncuları dinlendirmek istedik ama belki daha farklı bir şey de düşünebilirdik. Asıl sorumluluk benim ama oyunu daha net bitirmemiz gerekebilirdi. Bu puan kaybı çok sürpriz oldu.

"DEFANS GERİYE KAÇTI"

Bizim sıkıntılarımızdan biri defans hattımızın yine geriye doğru kaçmasıydı. Davinson Sanchez'in olmadığı senaryoda bunu çok fazla yaşıyoruz aslında. Savunmanın gerilemesi... Hem önde baskı yapamadık, hem top bizde kalmadı. 3-1'in avantajıyla daha güvenli olmalıydı.

"KALİTESİNİN ALTINDA KALDI"

Michy Batshuayi kendi kalitesinin altında kaldı. Hücumdaki değişiklikler bizim daha az üretmemize neden oldu. Bireysel performanslar düşüktü. Rakibimiz de çok riskler alarak bize saldırmadı. Futbol şansı..."