PSV, Eredivisie'de Şampiyonluğunu İlan Etti!
Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) son hafta maçında PSV, Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek 26. kez şampiyon oldu. Ivan Perisic'in ilk golüyle öne geçen PSV, karşılaşmayı kazanarak Ajax'ın önünde zirvede yer aldı.
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) 34. ve son hafta maçında Psv, deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Sparta Stadı'nda oynanan maçta Hırvat orta saha oyuncusu Ivan Perisic'in 27. dakikadaki golüyle 1-0 öne geçen konuk ekip, ilk yarıyı bu skorla önde kapattı.
Karşılaşmanın 49. dakikasında PSV lehine verilen bir penaltı, VAR kararıyla iptal edilirken sadece 3 dakika sonra Sparta Rotterdam, Hollandalı orta saha oyuncusu Gjivai Zechiel'in golüyle eşitliği yakaladı: 1-1.
Hollandalı golcüsü Luuk de Jong'un 58. dakikada fileleri havalandırmasıyla bir kez daha öne geçen PSV, ABD'li oyuncusu Malik Tillman'ın 84. dakikadaki golüyle farkı 2'ye çıkardı: 1-3.
Müsabakayı 3-1 kazanan ve puanını 79'a yükselten PSV, Ajax'ın bir puan önünde 26. şampiyonluğunu elde etti.