PSV Eindhoven, Hollanda Ligi'nde Şampiyonluk İlan Etti

PSV Eindhoven, Hollanda Ligi'nde Şampiyonluk İlan Etti
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Hollanda Eredivisie'de PSV Eindhoven, son maçında Sparta Rotterdam'ı 3-1 yenerek 26. şampiyonluğunu kazandı. Son haftalarda geriden gelmesine rağmen Ajax'ın puan kayıplarıyla birlikte mutlu sona ulaştı.

Hollanda Ligi'nde şampiyonluk ipini PSV Eindhoven göğüsledi. Eindhoven ekibi son maçta Sparta Rotterdam'ı 3-1 yendi ve mutlu sona ulaştı.

PSV Eindhoven, son 5 haftaya 9 puan geride girmesine rağmen Ajax'ın üst üste puan kayıplarıyla birlikte Hollanda Eredivisie'de 26. şampiyonluğunu ilan etti.

Eredivisie'de son haftaya lider giren PSV deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup etti. PSV'nin gollerini 27. dakikada Perisic, 58. dakikada Luuk de Jong ve 84. dakikada Tillman kaydetti. Sparta Rotterdam'ın tek golünü ise 52. dakikada Zechiel attı.

Bu sonuçla puanını 79'a yükselten PSV sezonu Ajax'ın 1 puan önünde bitirerek Eredivisie'deki 26. şampiyonluğunu ilan etti. Peter Bosz'un ekibi gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım hakkı elde etti. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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