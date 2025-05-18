PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'de Şampiyon Oldu

PSV Eindhoven, Hollanda Eredivisie'de Şampiyon Oldu
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Eredivisie'nin son haftasında PSV Eindhoven, Sparta Rotterdam'ı 3-1 yenerek sezonu 79 puanla tamamlayarak üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Ajax ise son dört haftada kaybettiği puanlarla 2. sırada kaldı.

HOLLANDA Eredivisie'de sezon bugün oynanan maçların ardından tamamlandı. Deplasmanda Sparta Rotterdam'ı 3-1 mağlup eden PSV Eindhoven, 79 puanla en rakibi Ajax'ın 1 puan önünde şampiyon oldu.

Hollanda Eredivisie'de sezonun son bölümüne farklı şekilde önde giren Ajax, 4 maçta 10 puan kaybetti. Aynı dönemde hata yapmayan PSV Eindhoven 4 maçtan 12 puan çıkartarak, son haftaya Ajax'ın 1 puan önünde girdi. Son hafta maçlarında PSV Eindhoven deplasmanda Sparta Rotterdam'ın konuğu olurken, Ajax sahasında Twente'yi ağırladı. PSV Eindhoven; 27'nci dakikada Perisic, 58'inci dakikada Luuk de Jong ve 84'üncü dakikada Tillman'ın golleriyle rakibini 3-1 mağlup etti ve mutlu sona ulaştı. Sahasında Twente'yi 28'inci dakikada Henderson ve 90'ıncı dakikada Weghorst'un golleriyle 2-0 mağlup eden Ajax ise sezonu ikinci sırada tamamladı.

ÜST ÜSTE 2, TOPLAMDA 26'NCI ŞAMPİYONLUK

Sezonu 79 puanla ilk sırada tamamlayan PSV Eindhoven, üst üste ikinci şampiyonluğuna ulaştı. Kırmızı-beyazlı ekip, toplamda ise 26'ncı kez mutlu sona ulaşma başarısı gösterdi.

SON 4 HAFTANIN 4'ÜNDE PUAN KAYBEDEN AJAX ŞAMPİYONLUĞU RAKİBİNE KAPTIRDI

Hollanda'nın en çok şampiyon olan takımı ünvanını elinde bulunduran Ajax, sezonu ikinci sırda tamamlarken dramatik bir son yaşadı. Ligde son hafta öncesinde 4 maçta 10 puan kaybeden Francesco Farioli ve öğrencileri, final haftasına PSV'nin 1 puan gerisinde ikinci sırada girdi. Son hafta PSV, Sparta Rotterdam deplasmanında hata yapmayınca Ajax sezonu ikinci sırada tamamladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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