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"Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna İrfan Can'dan bomba yanıt

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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin Antalyaspor'u 3-0 yendiği maçın ardından Galatasaray ile olan puan farkı 4'e indi. Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin kalecisi İrfan Can Eğribayat'a, ''Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?'' şeklinde bir soru soruldu. Eğribayat ise bu soruya, ''Zaten bizdeydi'' diyerek yanıt verdi.

Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor'u 3-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Sarı-lacivertliler, bu galibiyetle birlikte puan farkını 4'e indirerek lider Galatasaray'a bir adım daha yaklaştı.

İRFAN'DAN BOMBA YANIT

Maçın ardından Fenerbahçe'nin başarılı kalecisi İrfan Can Eğribayat, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kendisine yöneltilen "Psikolojik üstünlüğün size geçtiğini düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Zaten bizdeydi" cevabını vererek iddialı bir çıkış yaptı.

Genç file bekçisinin bu yanıtı, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sarı-lacivertli taraftarlar tarafından da büyük beğeni topladı. Şampiyonluk yarışı giderek kızışırken, ligin kalan haftalarında hem sahada hem de psikolojik anlamda büyük bir rekabetin yaşanacağı şimdiden kesinleşti.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıOrhan Karakisla:

irfan can doğru söylemiş ..psikolojik üstünlük oynadığı futbol herseyi ile fenerbahçe üstün galatasaray hakemler ve uydurma penaltılarla kollanmasa ligde ilk 10'a zor girerdi..fenerbahçe planlı ve sonuç odaklı futbol oynuyor jose mourinhio farkıni gösterdi

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Haber YorumlarıCüneyt Işık:

Öyleyse psikolojik üstünlük ve hakem desteği olmasına rağmen sahanızda gs den 3 yediniz, bunu da cevapla irfan. Gs sahanızda sizi ezdi geçti hakem sizi tarihi farktan kurtardı. Buna rağmen hala konuşuyorsunuz.

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Haber YorumlarıYorumların Efendisi:

Bir Fenerbahçeli olarak psikolojik üstünlük konusunda tarafsızım. Mayıs ayında ipi hangi takım göğüslerse psikolojik üstünlük hep o takımdaymışdır. Sonunu bağlayamadım ama neyse. İdare edin artık.

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Haber YorumlarıAnastanaupulos :

Tipe bak, glaskow bi çaksında sana, Psikolojik üstünlüğü görürsün o zaman.

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